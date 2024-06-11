Зеленський сподівається на повернення українців з-за кордону після війни

Президент заявив, що ті, хто хоче допомогти Україні у її відновленні зараз – можуть це зробити

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/CLEMENS BILAN)

Президент Володимир Зеленський вважає, що українські біженці після завершення війни повернуться до України – відновлюватимуть її. Про це він заявив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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"Після закінчення війни, я впевнений, всі приїдуть відновлювати нашу державу. Тому що будуть робочі місця, буде безпека, і я вважаю, що буде велика мотивація", – сказав Зеленський.

Президент вважає, що не можна змушувати українців повертатися на Батьківщину зараз – до російської агресії. Водночас ті, хто хоче повернутися та допомогти країні у її відновленні – можуть це зробити, додав глава держави.

За його словами, сьогодні існують напрями, над якими треба працювати.

"Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось поїхав за кордон", – розповів Зеленський.

Зеленський заявив 11 червня 2024 року, що внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 ГВт потужностей української генерації. До того ж пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

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