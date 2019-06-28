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28.06.2019, 16:53

Зеленский наградил ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Зеленский наградил ликвидаторов аварии на ЧАЭС - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент наградил троих сотрудников станции, которые в 1986-м спустились под взорвавшийся реактор, чтобы открыть клапаны и спустить воду

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Герой Украины троим ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Указ опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу №468/2019, звание присвоено старшему инженеру-механику реакторного цеха в 1983-1989 годах Александру Ананенко, старшему инженеру турбинного цеха атомной электростанции в 1986 году Валерию Беспалову и начальнику смены в 1976-2005 годах Борису Баранову (посмертно).

"Удостоены наивысшей государственной награды за героизм и самоотверженные действия, обнаруженные во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, которая произошла 26 апреля 1986 года", - сказано в сообщении.

Как уточняется, эти трое сотрудников спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли клапаны, чтобы освободить его от воды. Благодаря этому удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, в результате чего мог произойти повторный взрыв.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени депутата Народного фронта Дмитрия Тымчука (посмертно).

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Теги: Владимир Зеленский, чаэс
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