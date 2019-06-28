Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество"

Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени депутата Народного фронта Дмитрия Тымчука (посмертно). Соответствующий указ N470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины опубликован на сайте АП.

Тымчука наградили "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Тымчук погиб 19 июня в Киеве в результате огнестрельного ранения. Следствие рассматривает в качестве основной версии самоубийство.

20 июня сообщалось, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели Тымчука, однако официально версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине гибели Тымчука, и получения результатов судебных экспертиз.

Прощание с Тымчуком прошло 22 июня в киевском Доме офицеров.