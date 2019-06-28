Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.06.2019, 15:35

Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество"

Зеленский посмертно наградил Тымчука орденом "За мужество" - Фото
Дмитрий Тымчук (фото - LIGA.net)

Депутат Народного фронта посмертно награжден орденом "За мужество" ІІІ степени

Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени депутата Народного фронта Дмитрия Тымчука (посмертно). Соответствующий указ N470/2019 о награждении по случаю Дня Конституции Украины опубликован на сайте АП.

Тымчука наградили "за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения".

Тымчук погиб 19 июня в Киеве в результате огнестрельного ранения. Следствие рассматривает в качестве основной версии самоубийство.

20 июня сообщалось, что следствие рассматривает самоубийство как основную версию гибели Тымчука, однако официально версию объявят после проведения всех следственных действий - допросов лиц, имеющих информацию о причине гибели Тымчука, и получения результатов судебных экспертиз. 

Прощание с Тымчуком прошло 22 июня в киевском Доме офицеров.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, орден, награда, дмитрий тымчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 