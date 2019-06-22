В Киеве прошло прощание с Дмитрием Тымчуком: видео

В киевском Доме офицеров прошло прощание с народным депутатом, основателем группы Информационное сопротивление Дмитрием Тымчуком. Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.

Проститься с Тымчуком пришли его близкие, друзья, а также бывшие и действующие украинские чиновники и военные.

В частности, на церемонии присутствовали спикер парламента Андрей Парубий, глава СБУ Василий Грицак, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат Татьяна Чорновол.

Тымчук погиб 19 июня в Киеве в результате огнестрельного ранения. Следствие рассматривает в качестве основной версии самоубийство.