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Зеленский назначил членом ВСП дочь заместителя Пшонки

Зеленский назначил членом ВСП дочь заместителя Пшонки - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
30.09.2019, 18:44

По закону президент может назначить двух членов Высшего совета правосудия

Судья Хозяйственного суда Киева Оксана Блаживская назначена членом Высшего совета правосудия. Указ президента Владимира Зеленского опубликован на сайте президента.

"Назначить Блаживскую Оксану Евгеньевну членом Высшего совета правосудия", - говорится в указе. Это одно из двух назначений в ВСП, которые делает по своей квоте президент.

Оксана Блаживская - судья Хозяйственного суда города Киева, дочь Евгения Блаживского, который с ноября 2010-го по 2012 год был заместителем генпрокурора Виктора Пшонки. Ее сестра Наталья стала судьей Высшего административного суда, проработав на должности судьи всего пять лет, по информации из решения Общественного совета добропорядочности. Сейчас Наталья Блаживская - кандидатка на должность судьи Верховного суда.

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Владимир Зеленский всп Оксана Блаживская
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