Зеленский отменил указы Порошенко о назначениях в ВСП

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский отменил два указа пятого президента Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. Соответствующие указы размещены на сайте АП.

В частности, указами NN358 и 359 он отменил указы Порошенко NN217 и 218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Также Зеленский издал указ N357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Ранее он назначил временно исполняющим обязанности руководителя Госуправления делами Сергея Борзого. Указ N362/2019 о назначении подписан 11 июня.

Соответственно Зеленский уволил с должности руководителя ГУД Ивана Куцика "согласно с поданным им заявлением".

Зеленский также уволил Евгения Сарнацкого с должности замглавы ГУД.