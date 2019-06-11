Зеленский отменил указы Порошенко о назначениях в ВСП

Президент Владимир Зеленский отменил два указа пятого президента Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. Соответствующие указы размещены на сайте АП.
В частности, указами NN358 и 359 он отменил указы Порошенко NN217 и 218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Также Зеленский издал указ N357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.
Ранее он назначил временно исполняющим обязанности руководителя Госуправления делами Сергея Борзого. Указ N362/2019 о назначении подписан 11 июня.
Соответственно Зеленский уволил с должности руководителя ГУД Ивана Куцика "согласно с поданным им заявлением".
Зеленский также уволил Евгения Сарнацкого с должности замглавы ГУД.