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11.06.2019, 12:20

Зеленский отменил указы Порошенко о назначениях в ВСП

Зеленский отменил указы Порошенко о назначениях в ВСП - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Владимир Зеленский отменил указы пятого президента о назначении членов Высшего совета правосудия

Президент Владимир Зеленский отменил два указа пятого президента Петра Порошенко о назначении членов Высшего совета правосудия. Соответствующие указы размещены на сайте АП.

В частности, указами NN358 и 359 он отменил указы Порошенко NN217 и 218 о назначении членами ВСП Андрея Василенко и Михаила Исакова.

Также Зеленский издал указ N357 о проведении открытого конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия.

Ранее он назначил временно исполняющим обязанности руководителя Госуправления делами Сергея Борзого. Указ N362/2019 о назначении подписан 11 июня.

Соответственно Зеленский уволил с должности руководителя ГУД Ивана Куцика "согласно с поданным им заявлением".

Зеленский также уволил Евгения Сарнацкого с должности замглавы ГУД.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, всп
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