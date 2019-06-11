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11.06.2019, 11:04

Зеленский уволил главу Госуправления делами Куцика

Зеленский уволил главу Госуправления делами Куцика - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Глава государства подписал сегодня соответствующие указы

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя Госуправления делами Сергея Борзого. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ №362/2019 о назначении подписан 11 июня.

Ранее Борзов был замглавы ГУД.

Соответственно Зеленский уволил с должности руководителя ГУД Ивана Куцика "согласно с поданным им заявлением".

Зеленский также уволил Евгения Сарнацкого с должности замглавы ГУД.

10 июня президент уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

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Теги: Владимир Зеленский, сергей борзов, иван куцик
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