Зеленский уволил главу Госуправления делами Куцика

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющим обязанности руководителя Госуправления делами Сергея Борзого. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указ №362/2019 о назначении подписан 11 июня.
Ранее Борзов был замглавы ГУД.
Соответственно Зеленский уволил с должности руководителя ГУД Ивана Куцика "согласно с поданным им заявлением".
Зеленский также уволил Евгения Сарнацкого с должности замглавы ГУД.
10 июня президент уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.