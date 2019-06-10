Зеленский продолжил увольнять глав СБУ - теперь Ровенская область

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

10 июня президент Владмир Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области. Об этом говорится на сайте главы государства.

22 мая Зеленский назначил своего близкого друга и экс-главу партии Слуга народа Ивана Баканова в СБУ. Сейчас голосов для назначения его главой СБУ в парламенте у президента нет. 31 мая он уволил начальника главка СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, 31 мая был уволен первый замглавы СБУ Виталий Маликов и начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, 3 июня - замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Позднее Баканов анонсировал увольнение трех топ-чиновников СБУ, не называя их имен.

Читайте также: Раде снова предложат уволить глав СБУ, МИД, Минобороны. И Луценко