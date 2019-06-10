Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.06.2019, 13:20

Зеленский продолжил увольнять глав СБУ - теперь Ровенская область

Зеленский продолжил увольнять глав СБУ - теперь Ровенская область - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Указ подписан сегодня

10 июня президент Владмир Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области. Об этом говорится на сайте главы государства.

22 мая Зеленский назначил своего близкого друга и экс-главу партии Слуга народа Ивана Баканова в СБУ. Сейчас голосов для назначения его главой СБУ в парламенте у президента нет. 31 мая он уволил начальника главка СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, 31 мая был уволен первый замглавы СБУ Виталий Маликов и начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук3 июня - замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Позднее Баканов анонсировал увольнение трех топ-чиновников СБУ, не называя их имен.

Читайте также: Раде снова предложат уволить глав СБУ, МИД, Минобороны. И Луценко

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, увольнение, сбу, ровенская область, Василий Бедрий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 