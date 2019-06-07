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07.06.2019, 10:23

Раде снова предложат уволить глав СБУ, МИД, Минобороны. И Луценко

Раде снова предложат уволить глав СБУ, МИД, Минобороны. И Луценко - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук не назвал имен кандидатов на пока еще занятые посты руководителей этих ведомств

Президент Владмир Зеленский еще раз направит в Верховную Раду представление на увольнение главы Службы безопасности Украины Василия Грицака, министра иностранных дел Павла Климкина, главы Минобороны Степана Полторака, а также генпрокурора Юрия Луценко. Об этом в эфире программы Право на власть на канале 1+1 заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Он добавил, что по кандидатам на эти должности ведутся переговоры, но имен не назвал. 

Также он заверил, что "в Украине нет кризиса в отношениях между президентом и парламентом, но есть конституционный кризис в отношениях между украинским народом и той частью власти, которая осталась".

30 мая Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны. Их не уволили.

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Теги: василий грицак, павел климкин, юрий луценко, степан полторак, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленсикй
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