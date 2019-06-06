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06.06.2019, 19:44

Кризиса в отношениях между президентом и Радой нет – Стефанчук

Кризиса в отношениях между президентом и Радой нет – Стефанчук - Фото
Руслан Стефанчук (фото - пресс-служба президента)

Представитель президента в Раде считает, что кризис есть только в отношениях между украинским народом и той частью власти, которая осталась

В Украине нет кризиса в отношениях между президентом и парламентом, но есть конституционный кризис в отношениях между украинским народом и той частью власти, которая осталась. Об этом заявил представитель президент в парламенте Руслан Стефанчук, передает пресс-служба главы государства.

Так Стефанчук прокомментировал последние решения парламента, в частности, об отказе увольнять глав МИД, Минобороны и СБУ.

"Мы видим, какой в обществе уровень недоверия ко многим властным институциям. Мы видим нелепое сопротивление, консолидацию усилий тех, кто не хочет изменений…", - сказал он.

По мнению Стефанчука, мотивы парламента отказать в увольнении глав ведомств "неконституционны".

5 июня президент Владимир Зеленский назвал бунтом действия Верховной Рады, которая отказалась рассматривать все поданные им законопроекты, в том числе раскритикованный спикером парламента Андреем Парубием проект закона об импичменте

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, Руслан Стефанчук
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