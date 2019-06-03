Баканов анонсировал увольнение трех топ-чиновников СБУ

Иван Баканов (фото - пресс-служба президента)

И.о. главы СБУ Иван Баканов, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о возможных перестановках в СБУ, заявил на брифинге в Киеве, что уволит трех заместителей.

Утром журналист Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Баканов якобы уволит трех топ-сотрудников из Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, назвав фамилии:

- Сергей Коваленко (заместитель по борьбе с контрабандой);

- Василий Писный (заместитель по борьбе с организованной преступностью);

- Владимир Рыбачук (заместитель по борьбе с коррупцией в судах).

Уточняя по просьбе журналиста, Баканов сказал: "Я думаю, что не будет трех заместителей". Фамилий при этом не нанзывал.

По словам Бутусова, Писный в свое время "не постеснялся оформить себе статус участника АТО после трехдневной командировки" в Донбасс. Также чиновник известен в СМИ тем, что на заседании комитета Рады его за слова о Майдане ударил ногой нардеп Владимир Парасюк.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил своего близкого друга и экс-главу партии Слуга народа Баканова в СБУ. Сейчас голосов для назначения его главой СБУ в парламенте у Зеленского нет. 31 мая Зеленский уволил первого замглавы СБУ Виталия Маликова и начальника главка СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.

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