Зеленский назначил футболиста Шевченко своим советником

Президент Владимир Зеленский назначил футболиста Андрея Шевченко своим внештатным советником, говорится в указе главы государства.

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"Назначить Шевченко Андрея Николаевича Советником Президента Украины (вне штата)", – написано в документе.

18 мая 2022 года футболист стал первым амбассадором платформы United24.

"Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая важная миссия – рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству. Уверен, тебе все удастся!", - написал тогда о Шевченко президент.

Шевченко в разные годы был нападающим в киевском "Динамо", "Милане" и лондонском "Челси".

В 2003 году стал первым украинцем, выигравшим Лигу чемпионов. В 2004 году получил "Золотой мяч" - награду, которую дают лучшему футболисту мира. На момент вручения ее давали лучшему игроку в Европе.

Являлся тренером сборной Украины по футболу в 2016-2021 годах.

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