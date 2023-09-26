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Зеленський призначив футболіста Шевченка своїм радником

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 21:42
Зеленський призначив футболіста Шевченка своїм радником - Фото
Андрій Шевченко (Фото: EPA)

Президент Володимир Зеленський призначив футболіста Андрія Шевченка своїм позаштатним радником, йдеться в указі голови держави.

"Призначити Шевченка Андрія Миколайовича Радником Президента України (поза штатом)", – написано у документі.

18 травня 2022 року футболіст став першим амбасадором платформи United24.

Це ініційована президентом фандрейзингова платформа для збору пожертв на підтримку України. За понад п’ять місяців роботи вона зібрала більш ніж $200 000 000 від громадян зі 110 країн.

"Андрій своєю працею та спортивними досягненнями здобув величезну довіру на міжнародній арені. І тепер у нього нова важлива місія – розповідати світу про події в Україні та спрямувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі. Впевнений, тобі все вдасться!" – написав тоді про Шевченка президент.

Окрім нього амбасадорами United24 серед українських спортсменів стали боксер Олександр Усик та тенісистка Еліна Світоліна.

Агенція Bloomberg повідомляла про зв'язок Шевченка з російським олігархом Романом Абрамовичем, ексвласником футбольного клубу "Челсі", за який у 2006-2009 роках грав футболіст.

Також Абрамович брав участь у переговорному процесу України та Росії після повномасштабного вторгнення РФ.

За даними ЗМІ, Шевченко станом на 20 травня 2022 року був директором компанії Peat & Co.

"MC Peat & Co була сватом у кількох угодах за останнє десятиліття, які об’єднували гроші Абрамовича з невеликими британськими фірмами, і працювала брокером принаймні трьох компаній, які підтримував російський мільярдер", – пише про цю компанію Bloomberg.

Шевченко звільнився з MC Peat & Co 14 листопада того ж року — дані британського реєстру. Там він вказаний як член товариства з обмеженою відповідальністю, що пішов у відставку.

  • Шевченко у різні роки був нападником у київському "Динамо", "Мілані" та лондонському "Челсі".
  • У 2003 році став першим українцем, хто виграв Лігу чемпіонів. У 2004 році отримав "Золотий м'яч" — нагороду, яку дають найкращому футболісту світу. На момент вручення її давали кращому гравцю в Європі.
  • Був тренером збірної України з футболу у 2016-2021 роках.

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Артем Джеріпа
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