Зеленский назначил главой Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива: кто он

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива. Соответствующий указ №155/2020, подписанный сегодня, 24 апреля, опубликован на сайте главы государства.
На сайте Офиса президента приводится краткая биография нового председателя ОГА.
Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.
В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия" (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ).
С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.
С ноября 2018 года был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.