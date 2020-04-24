Зеленский назначил главой Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорива: кто он

Владимир Зеленский и Виталий Федорив (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталия Федорива. Соответствующий указ №155/2020, подписанный сегодня, 24 апреля, опубликован на сайте главы государства.

На сайте Офиса президента приводится краткая биография нового председателя ОГА.

Виталий Федорив родился в 1977 году в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области.

В 2000 году окончил Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа по специальности "Экономика предприятия" (инженер-экономист), в 2004 году - Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа по специальности "Государственная служба" (магистр государственной службы ).

С 2001 года работал в структурах Ивано-Франковской областной государственной администрации, а также заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области.

С ноября 2018 года был заместителем председателя, а с февраля 2020 года - временно исполнял обязанности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации.

В феврале с должности главы Ивано-Франковской ОГА уволили Дениса Шмыгаля , его назначили вице-премьером - министром развития общин и территорий. Потом он занял пост премьер-министра.