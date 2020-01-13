Зеленский назначил жену в совет по развитию Мистецького арсенала

Елена Зеленская (Фото YES©2019. Фотограф: Валентина Ростовикова)

Президент Владимир Зеленский назначил свою жену Елену в совет по вопросам развития комплекса Мистецький арсенал. Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Таким образом президент утвердил новый состав совета, отменив предыдущий указ. Возглавляет совет министр культуры Владимир Бородянский. Всего совет насчитывает 16 человек, среди которых, в частности, - нынешний гендриектор Арсенала Олеся Островская-Лютая (секретарь совета), художник Александр Ройтбурд, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и депутат фракции Слуга народа Гео Лерос.

Ранее сопреседателем совета была супруга пятого президента Петра Порошенко, он назначил ее в 2016 году.

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