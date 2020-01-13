Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил жену в совет по развитию Мистецького арсенала

Зеленский назначил жену в совет по развитию Мистецького арсенала - Фото
Елена Зеленская (Фото YES©2019. Фотограф: Валентина Ростовикова)
13.01.2020, 17:09

Ранее совет возглавляла Марина Порошенко

Президент Владимир Зеленский назначил свою жену Елену в совет по вопросам развития комплекса Мистецький арсенал. Об этом говорится в соответствующем указе президента. 

Таким образом президент утвердил новый состав совета, отменив предыдущий указ. Возглавляет совет министр культуры Владимир Бородянский. Всего совет насчитывает 16 человек, среди которых, в частности, - нынешний гендриектор Арсенала Олеся Островская-Лютая (секретарь совета), художник Александр Ройтбурд, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, советник президента и депутат фракции Слуга народа Гео Лерос.

Ранее сопреседателем совета была супруга пятого президента Петра Порошенко, он назначил ее в 2016 году.  

Читайте также: Возвращенную Украине картину покажут в Мистецьком арсенале

 

Напишите нам
Владимир Зеленский Елена Зеленская Владимир Бородянский Гео Лерос Александр Ройтбурд Мистецький Арсенал дмитрий кулеба
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 