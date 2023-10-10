Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной военной администрации. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы государства.

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Новым главой Полтавской ОВА стал Филипп Пронин. Документ подписан 10 октября.

До этого его назначение утвердил Кабинет министров.

Предшественником Пронина на должности был Дмитрий Лунин, который руководил областью с декабря 2021 года.

Пронину 41 год, он магистр по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавр по правоведению Финансово-правового колледжа.



С 2005 по 2008 работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 годах являлся старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 годах работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финмониторинга.

В 2012-2017 – заместитель директора департамента – начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017-2020 годах был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. С 2020 года работал заместителем главы агентства.

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