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Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА

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10.10.2023, 17:27
Зеленский назначил нового главу Полтавской ОВА - Фото
Филипп Пронин (Фото: АРМА)

Президент Владимир Зеленский назначил нового главу Полтавской областной военной администрации. Соответсвующий указ опубликован на сайте главы государства.

Новым главой Полтавской ОВА стал Филипп Пронин. Документ подписан 10 октября.
До этого его назначение утвердил Кабинет министров.
Предшественником Пронина на должности был Дмитрий Лунин, который руководил областью с декабря 2021 года.
Пронину 41 год, он магистр по международной экономике Киевского экономического университета и бакалавр по правоведению Финансово-правового колледжа.

С 2005 по 2008 работал в Департаменте аналитической работы Государственного комитета финансового мониторинга. В 2008-2010 годах являлся старшим консультантом отдела независимых финансовых расследований ООО "КПМГ-Украина". В 2010-2011 годах работал в отделе информационно-аналитического обеспечения финансового мониторинга Управления анализа рисков и типологических исследований комитета финмониторинга.
В 2012-2017 – заместитель директора департамента – начальник управления анализа рисков и типологических исследований. В 2017-2020 годах был начальником Управления выявления и розыска активов центрального аппарата Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. С 2020 года работал заместителем главы агентства.
Дмитрий Гриниченко
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