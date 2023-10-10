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Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА

Этот материал также доступен на русском
10.10.2023, 17:27
Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА - Фото
Філіп Пронін (Фото: АРМА)

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Полтавської обласної військової адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Новим головою Полтавської ОВА став Філіп Пронін. Документ підписано 10 жовтня.
До цього його призначення затвердив Кабінет міністрів.
Попередником Проніна на посаді був Дмитро Лунін, який керував областю з грудня 2021 року.
Проніну 41 рік, він магістр із міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавр з правознавства Фінансово-правового коледжу.

З 2005 по 2008 рік працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 роках був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТОВ "КПМГ-Україна". У 2010-2011 роках працював у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу Управління аналізу ризиків і типологічних досліджень комітету фінмоніторингу.
У 2012-2017 – заступник директора департаменту – начальник управління аналізу ризиків і типологічних досліджень. У 2017-2020 роках був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. З 2020 року працював заступником голови агенції.
Дмитро Гриниченко
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