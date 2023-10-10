Зеленський призначив нового голову Полтавської ОВА

Президент Володимир Зеленський призначив нового голову Полтавської обласної військової адміністрації. Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

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Новим головою Полтавської ОВА став Філіп Пронін. Документ підписано 10 жовтня.

До цього його призначення затвердив Кабінет міністрів.

Попередником Проніна на посаді був Дмитро Лунін, який керував областю з грудня 2021 року.

Проніну 41 рік, він магістр із міжнародної економіки Київського економічного університету та бакалавр з правознавства Фінансово-правового коледжу.



З 2005 по 2008 рік працював у Департаменті аналітичної роботи Державного комітету фінансового моніторингу. У 2008-2010 роках був старшим консультантом відділу незалежних фінансових розслідувань ТОВ "КПМГ-Україна". У 2010-2011 роках працював у відділі інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу Управління аналізу ризиків і типологічних досліджень комітету фінмоніторингу.

У 2012-2017 – заступник директора департаменту – начальник управління аналізу ризиків і типологічних досліджень. У 2017-2020 роках був начальником Управління виявлення та розшуку активів центрального апарату Національного агентства з питань виявлення, розшуку й управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. З 2020 року працював заступником голови агенції.

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