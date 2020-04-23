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Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: что о нем известно

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: что о нем известно - Фото
Алексей Петров (фото - скриншот видео)
23.04.2020, 12:54

Новый глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров ранее работал в СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Алексея Петрова главой Закарпатской облгосадминитрации", - отмечается в сообщении.

17 апреля 2020 года Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области.

10 октября 2015 года за участие в боевых действиях пятый президент Петр Порошенко наградил Петрова Орденом Данила Галицкого. 

В июне 2019 года расследователи Bihus.info опубликовали сюжет о том, как генерал Петров (он же заслуженный юрист Украины, профессор, доктор юридических наук, директор учебно-научного института СБУ) перед президентскими выборами приватизировал служебную квартиру площадью 175 кв. метров.

  • 27 августа 2019 года Зеленский уволил Петрова с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тут же назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области. 

Арина Толина
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Владимир Зеленский Петр Порошенко сбу закарпатская ога алексей петров
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