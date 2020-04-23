Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: что о нем известно

Алексей Петров (фото - скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Петрова главой Закарпатской областной государственной администрации. Об этом говорится в тексте указа, опубликованном на сайте главы государства.

"Назначить Алексея Петрова главой Закарпатской облгосадминитрации", - отмечается в сообщении.

17 апреля 2020 года Зеленский уволил Петрова с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области.

10 октября 2015 года за участие в боевых действиях пятый президент Петр Порошенко наградил Петрова Орденом Данила Галицкого.

В июне 2019 года расследователи Bihus.info опубликовали сюжет о том, как генерал Петров (он же заслуженный юрист Украины, профессор, доктор юридических наук, директор учебно-научного института СБУ) перед президентскими выборами приватизировал служебную квартиру площадью 175 кв. метров.

27 августа 2019 года Зеленский уволил Петрова с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тут же назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области.