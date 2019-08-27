Зеленский назначил контрразведчика СБУ в Кировоградскую область

Алексей Петров (скриншот)

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Петрова с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины и тут же назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области. Оба указа опубликованы на сайте главы государства.

"Уволить Петрова Алексея Геннадиевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе №626/2019.

На этой должности он находился с 14 февраля 2017 года.

"Назначить Петрова Алексея Геннадиевича начальником управления службы безопасности Украины в Кировоградской области", - сказано в следующем указе №627/2019.

10 октября 2015 года за участие в боевых действиях пятый президент Петр Порошенко наградил Петрова Орденом Данила Галицкого.

В июне 2019 года расследователи Bihus.info опубликовали сюжет о том, как генерал Петров (он же заслуженный юрист Украины, профессор, доктор юридических наук, директор учебно-научного института СБУ) перед президентскими выборами приватизировал служебную квартиру площадью 175 кв. метров.

19 августа 2019 года Зеленский сменил главу Житомирского управления СБУ - "за янтарь".

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