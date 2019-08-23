Побег "короля наркоинтернета": ГБР проверяет СБУ на полиграфе

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Государственное бюро расследований проверяет сотрудников Службы безопасности Украины на полиграфе по делу о побеге гражданина США Амоса Дов Сильвера. Об этом сообщил в своем Telegram директор ГБР Роман Труба.

Проверки касаются возможной причастности силовиков к побегу задержанного. "В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - уточнил Труба.

И добавил: видео побега израильского наркобарона пользуется большой популярностью.

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