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Побег "короля наркоинтернета": ГБР проверяет СБУ на полиграфе

Побег "короля наркоинтернета": ГБР проверяет СБУ на полиграфе - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
23.08.2019, 14:42

Госбюро расследований проверяет причастность сотрудников спецслужбы к побегу

Государственное бюро расследований проверяет сотрудников Службы безопасности Украины на полиграфе по делу о побеге гражданина США Амоса Дов Сильвера. Об этом сообщил в своем Telegram директор ГБР Роман Труба.

Проверки касаются возможной причастности силовиков к побегу задержанного. "В рамках досудебного расследования этого уголовного производства наши специалисты сегодня допрашивают причастных лиц с применением полиграфа", - уточнил Труба.

И добавил: видео побега израильского наркобарона пользуется большой популярностью.

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Роман Труба сбу гбр полиграф Амос Дов Сильвер
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