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Экстрадиция "короля наркоинтернета": появились детали, фото

Экстрадиция "короля наркоинтернета": появились детали, фото - Фото
Амос Дов Сильвер (фото - facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
18.08.2019, 13:29

В прокуратуре показали, как экстрадировали беглого Амоса Дов Сильвера

Гражданина США Амоса Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта Борисполь, в ночь на 18 августа отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - уточнили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

10 июня на основании материалов прокуратуры Киева ГПУ было принято решение о его экстрадиции на запрос Израиля.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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Израиль экстрадиция фото Амос Дов Сильвер
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