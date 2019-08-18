Экстрадиция "короля наркоинтернета": появились детали, фото

Амос Дов Сильвер (фото - facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

Гражданина США Амоса Дов Сильвер, задержанный после побега из аэропорта Борисполь, в ночь на 18 августа отправлен рейсовым самолетом из международного аэропорта Борисполь в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля", - уточнили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

10 июня на основании материалов прокуратуры Киева ГПУ было принято решение о его экстрадиции на запрос Израиля.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua