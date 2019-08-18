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Подозреваемый был без наручников, сначала он немного подождал, пока охрана проверит сопровождавших его людей, а потом ушел

В сети опубликовали видео побега от сотрудников Службы безопасности Украины в аэропорту "Борисполь" Амоса Дова Сильвера, подозреваемого в том, что он основал виртуальную сеть сбыта наркотиков Telegrass. Видеозаписаь опубликована в Facebook организации Антикоррупционная платформа.

На видео можно увидеть, что Сильвер ушел во время прохождения контроля безопасности.

Подозреваемй был без наручников, сначала он немного подождал, пока охрана проверит сопровождавших его людей. Потом перенес контейнер для вещей на другой стол и беспрепятственно ушел.

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Теги: Амос Дов Сильвер, сбу
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