Зеленский назначил нового посла Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова новым послом Украины в Европейском союзе. Соответствующий указ размещен на сайте президента.

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"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", – говорится в указе.

Справка. Всеволод Ченцов работает в МИД с 1996 года. Он работал в посольствах Турции, Польши, в представительстве Украины при ЕС. Сейчас Ченцов – директор департамента Евросоюза в МИД, заместитель главы делегации Украины для участия в слушаниях Международного Суда ООН о нарушении Россией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

7 апреля Зеленский уволил Николая Точицкого с должности представителя Украины при ЕС, которую он занимал с 2016 года. В МИД сказали, что это – плановая ротация.

В тот же день Зеленский уволил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах.

Вадим Ребрина

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