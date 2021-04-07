Зеленский уволил посла в ЕС, Омане и еще ряд топ-дипломатов – список
Президент Владимир Зеленский уволил представителя Украины в Европейском Союзе Николая Точицкого, посла в Омане Вадима Вахрушева и еще ряд глав дипломатических учреждений. Соответствующие указы от 6 апреля опубликованы на сайте президента.
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Зеленским были уволены:
- Николай Точицкий – представитель Украины при ЕС и Евратоме, посол в Бельгии и Люксембурге;
- Юрий Клименко – постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Вместо него назначена Евгения Филиппенко, директор департамента международных организаций МИД;
- Вадим Вахрушев – посол в Омане, Саудовской Аравии и Йемене;
- Всеволод Ченцов – посол в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия;
- Юрий Полурез – посол в ОАЭ и Бахрейне, постпред в Международном агентстве по восстанавливаемым источникам энергии (IRENA);
- Андрей Бешта – посол в Таиланде, Лаосе, Мьянме;
- Виктор Недопас – посол в Ираке.
LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Офиса президента – там порекомендовали обратиться в МИД.
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net заверил, что эти увольнения – плановая ротация. "Уволенные с должностей дипломаты остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", – сказал он.
Николенко объяснил, что как правило украинские дипломаты возглавляют дипучреждения около пяти лет, а часть уволенных послов превысила этот срок в несколько раз.
"Решение как об увольнении, так и назначения новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае", – добавил спикер.
- Осенью 2020-го в разгар конституционного кризиса Точицкий предупреждал, что скандальное решение КСУ об антикоррупционной реформе может стать причиной для приостановки безвиза с ЕС.
- Позже Точицкий заявлял, что для Украины может закрыться "окно возможностей" в отношениях с ЕС, если она не использует вывод Венецианской комиссии о конституционном кризисе.
- В марте 2021-го надреп Слуги народа Ольга Совгиря заявила, что работающая над реформой КСУ группа депутатов пока не намерена реализовывать рекомендацию Венецианской комиссии о привлечении международных экспертов к процедуре назначения судей КСУ.
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