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Зеленский уволил посла в ЕС, Омане и еще ряд топ-дипломатов – список

07.04.2021, 10:24
Зеленский уволил посла в ЕС, Омане и еще ряд топ-дипломатов – список - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил представителя Украины в Европейском Союзе Николая Точицкого, посла в Омане Вадима Вахрушева и еще ряд глав дипломатических учреждений. Соответствующие указы от 6 апреля опубликованы на сайте президента.

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Зеленским были уволены:

- Николай Точицкий – представитель Украины при ЕС и Евратоме, посол в Бельгии и Люксембурге;

- Юрий Клименко – постпред при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. Вместо него назначена Евгения Филиппенко, директор департамента международных организаций МИД;

- Вадим Вахрушев – посол в Омане, Саудовской Аравии и Йемене;

- Всеволод Ченцов –  посол в Нидерландах, постпред при Организации по запрещению химического оружия;

- Юрий Полурез – посол в ОАЭ и Бахрейне, постпред в Международном агентстве по восстанавливаемым источникам энергии (IRENA);

- Андрей Бешта – посол в Таиланде, Лаосе, Мьянме;

- Виктор Недопас – посол в Ираке.

LIGA.net обратилась за комментариями в пресс-службу Офиса президента – там порекомендовали обратиться в МИД.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии LIGA.net заверил, что эти увольнения – плановая ротация. "Уволенные с должностей дипломаты остаются частью дипслужбы и продолжат работать на благо нашего государства", – сказал он.

Николенко объяснил, что как правило украинские дипломаты возглавляют дипучреждения около пяти лет, а часть уволенных послов превысила этот срок в несколько раз.

"Решение как об увольнении, так и назначения новых послов принимает президент Украины по представлению министра иностранных дел. Такая процедура была соблюдена и в этом случае", – добавил спикер.

Марк Сировой, Владислав Сердюк, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский ООН ЕС МИД Оман посол европейский союз николай точицкий
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