Реформа КСУ. Пожелание "Венецианки" о международных экспертах не разрабатывается – Совгиря
Группа депутатов, работающая над реформой Конституционного суда, пока не намерена реализовывать рекомендацию Венецианской комиссии о привлечении международных экспертов к процедуре назначения судей КСУ. Об этом рассказала РБК-Украина Ольга Совгиря – надреп Слуги народа, представитель Рады в КСУ и один из авторов законопроекта о конституционной процедуре.
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"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается нами. Мы его услышали, мы его не отбрасываем, но мы работаем пока что в другом направлении", – сказала она.
Совгиря уверена, что после в целом положительного вывода Венецианской комиссии у депутатов не будет аргументов, чтобы не поддержать законопроект. По ее прогнозам, законопроект реально принять до конца весны.
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С декабря 2020-го Совгиря является одним из кандидатов на должность судьи КСУ. Сейчас вакантно одно место судьи КСУ по квоте Рады.
- 27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. Это спровоцировало конституционный кризис и критику международных партнеров.
- 4 декабря Рада вернула уголовную ответственность за недостоверное декларирование, но не предусмотрела лишение свободы за это преступление. А 25 декабря была восстановлена деятельность НАПК.
- Венецианская комиссия дважды рекомендовала привлекать международных экспертов к отбору судей КСУ: в срочном выводе о конституционной реформе от 10 декабря 2020-го и в выводе о законопроекте о конституционной процедуре от 22 марта 2021-го.
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