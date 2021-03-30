Реформа КСУ. Пожелание "Венецианки" о международных экспертах не разрабатывается – Совгиря

Группа депутатов, работающая над реформой Конституционного суда, пока не намерена реализовывать рекомендацию Венецианской комиссии о привлечении международных экспертов к процедуре назначения судей КСУ. Об этом рассказала РБК-Украина Ольга Совгиря – надреп Слуги народа, представитель Рады в КСУ и один из авторов законопроекта о конституционной процедуре.

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"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается нами. Мы его услышали, мы его не отбрасываем, но мы работаем пока что в другом направлении", – сказала она.

Совгиря уверена, что после в целом положительного вывода Венецианской комиссии у депутатов не будет аргументов, чтобы не поддержать законопроект. По ее прогнозам, законопроект реально принять до конца весны.

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С декабря 2020-го Совгиря является одним из кандидатов на должность судьи КСУ. Сейчас вакантно одно место судьи КСУ по квоте Рады.

СПРАВКА. Венецианская комиссия – консультативный орган по конституционному праву, работающий при совете Европы. Комиссия, в частности, может предоставлять рекомендации государствам по вопросам, связанным с демократией.

27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. Это спровоцировало конституционный кризис и критику международных партнеров.

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Марк Сировой

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