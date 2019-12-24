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Зеленский назначил послов в Армении и Хорватии

Зеленский назначил послов в Армении и Хорватии - Фото
Фото: pixabay.com
24.12.2019, 16:35

Также Борис Тарасюк назначен представителем Украины при Совете Европы

Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Кулебу послом в Армении и Василия Кирилича послом в Хорватии. Об этом говорится в соответствующих указах президента №№941 и 942.

Вместе с тем Кулеба указом №940 уволен с должности посла в Казахстане.

Кроме того, указом №943 Борис Тарасюк назначен постоянным представителем Украины при Совете Европы.

Кулеба начал карьеру дипломата в 1992 году. В 1997-2000 годах он был послом Украины в Египте, а в 2004-2009 – в Чехии. Кирилич работал заместителем директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел. 

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