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Украина отреагировала на слова президента Казахстана о Крыме

Украина отреагировала на слова президента Казахстана о Крыме - Фото
Токаев: Мы не считаем действия России аннексией (Фото: пресс-служба президента Казахстана)
04.12.2019, 18:11

МИД Украины собирается объявить демарш казахстанской стороне

Украина отреагировала на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении. МИД Украины ссылается на подписанный в 1994 году в договор о дружбе и сотрудничестве, в соответствии с которым должны соблюдаться принципы взаимного доверия, государственного суверенитета, нормы международного права. 

МИД сообщает, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.

  • Ранее Токаев заявил в интервью DW, что не считает действия России в Крыму аннексией. "Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия - это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", - рассказал он.

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