Украина отреагировала на слова президента Казахстана о Крыме

Украина отреагировала на слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
"Обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева за отрицание аннексии украинского Крыма Россией", - говорится в сообщении. МИД Украины ссылается на подписанный в 1994 году в договор о дружбе и сотрудничестве, в соответствии с которым должны соблюдаться принципы взаимного доверия, государственного суверенитета, нормы международного права.
МИД сообщает, что казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.
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