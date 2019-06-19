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19.06.2019, 17:28

Зеленский назначил представителей Украины в ТКГ в Минске

Зеленский назначил представителей Украины в ТКГ в Минске - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Назначены представители в четырех рабочих подгруппах

Президент Владимир Зеленский назначил четырех представителей Украины в Трехстороннюю контактную группу в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"С целью обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей постановляю:

1. Уполномочить представлять Украину в рабочих подгруппах Трехсторонней контактной группы следующих лиц:

Бондарь Богдан Владимирович - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;

Веремий Игорь Григорьевич - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

Лутковская Валерия Владимировна - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;

Моцик Александр Федорович - в рабочей подгруппе по политическим вопросам".

Президент поручил Кабинету министров обеспечить финансирование расходов, связанных с обеспечением представительства Украины в ТКГ.

3 мая Зеленский вернул Леонида Кучму в украинскую делегацию на переговорах в Минске.

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Теги: ткг, Владимир Зеленский, валерия лутковская, Богдан Бондарь, Игорь Веремий, Александр Моцик
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