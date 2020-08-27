Зеленский назначил руководителя Кировоградской области - фото, видео

Андрей Назаренко назначен новым главой Кировоградской ОГА

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Кировоградской областной государственной администрации. Им стал Андрей Назаренко. Об этом президент заявил на брифинге во время рабочей поездки в Кировоградскую область.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский прокомментировал ситуацию с предыдущим главой ОГА Андреем Баллонем, которого подозревают в получении почти 2 млн гривень взятки от руководителя областного отделения одного из органов госвласти. По словам президента, внимание к должностным лицам, которых он сам ставит в регионах на руководящие должности более пристальное.

"Вы знаете, что история с его предшественником закончилась, мягко говоря, не очень хорошо, но очень справедливо. Точнее, не закончилась, ведь сейчас работают правоохранительные органы", - заявил Зеленский.

СПРАВКА. Андрей Назаренко до 2010 года занимался дипломатической карьерой за рубежом. С 2010 года живет на территории Кировоградской области. Назаренко также работал директором регионального центра по инвестициям и развитию.

25 августа Назаренко подал декларацию кандидата на должность главы Кировоградской ОГА, а 26 августа правительство согласовало его назначение.

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.