Зеленский назначил себе еще одного советника

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Новиковла своим внештатным советником. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.
Игорь Новиков - глава SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатор iForum.
Не так давно на Liga.Tech вышло интервью с ним - Китайская модель. Зеленский хочет посадить чиновников под камеры.
Ранее Зеленский назначил своим внештатным советником Андрея Загороднюка.