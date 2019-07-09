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09.07.2019, 17:13

Зеленский назначил себе еще одного советника

Зеленский назначил себе еще одного советника - Фото
Игорь Новиков (фото - facebook.com/urnla)

Им стал глава SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатор iForum

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Новиковла своим внештатным советником. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Назначить Новикова Игоря Владимировича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в указе.

Игорь Новиков - глава SingularityU Kyiv Chapter и соорганизатор iForum.

Не так давно на Liga.Tech вышло интервью с ним - Китайская модель. Зеленский хочет посадить чиновников под камеры.

Ранее Зеленский назначил своим внештатным советником Андрея Загороднюка.

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Теги: Игорь Новиков, Владимир Зеленский, SingularityU
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