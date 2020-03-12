Зеленский назначил заместительницей Ермака экс-министра соцполитики

Юлия Соколовская (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра соцполитики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в тексте документа.

Юлия Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. Получила образование в Киевском национальном экономическом университете (КНЕУ) и Венском университете. В 2016 получила второе высшее образование в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 2014-2015 гг занимала должность директора одного из департаментов Минэкономики. В 2015-2016 гг. - директор департамента расходов бюджета социальной сферы Минфина. С 2016-2017 гг. - возглавляла департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабмина.

29 августа 2019 г Соколовская была назначена министром социальной политики. Однако 4 марта 2020 г Рада проголосовала за отставку правительства.