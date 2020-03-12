Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский назначил заместительницей Ермака экс-министра соцполитики

Зеленский назначил заместительницей Ермака экс-министра соцполитики - Фото
Юлия Соколовская (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
12.03.2020, 20:13

Президент Владимир Зеленский назначил бывшую министра соцполитики Юлию Соколовскую заместительницей главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего министра соцполитики Юлию Соколовскую заместителем главы Офиса президента Андрея Ермака. Соответствующий указ опубликован на сайте ОП.

"Назначить Соколовскую Юлию Сергеевну заместителем руководителя Офиса президента Украины", - сказано в тексте документа.

Юлия Соколовская родилась 12 апреля 1985 года. Получила образование в Киевском национальном экономическом университете (КНЕУ) и Венском университете. В 2016 получила второе высшее образование в Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности "Государственное управление".

В 2014-2015 гг занимала должность директора одного из департаментов Минэкономики. В 2015-2016 гг. - директор департамента расходов бюджета социальной сферы Минфина. С 2016-2017 гг. - возглавляла департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабмина.

29 августа 2019 г Соколовская была назначена министром социальной политики. Однако 4 марта 2020 г Рада проголосовала за отставку правительства.

Ребрина Вадим
Еще по теме
Напишите нам
Юлия Соколовская андрей ермак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 