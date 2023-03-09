Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя командующего Национальной гвардии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Заместителем командующего Нацгвардии стал Олег Сахон – генерал-майор, до этого был начальником Восточного территориального управления НГУ.

В начале полномасштабной российско-украинской войны Сахон принимал участие в боевых столкновениях в Харькове между Нацгвардией и Росгвардией. Также подразделения Сахона участвовали в освобождении Харьковской области - в основном они занимались "зачистками", но иногда и участвовали в боях наравне с ВСУ.

генерал -майора Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Национальной гвардии по тылу – начальника логистики в НГУ. 11 февраля Зеленский подписал указ об увольнении

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.