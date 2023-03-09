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Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардии

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 21:50
Зеленский назначил заместителя командующего Нацгвардии - Фото
Олег Сахон (Фото - Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України)

Президент Владимир Зеленский назначил нового заместителя командующего Национальной гвардии. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Заместителем командующего Нацгвардии стал Олег Сахон – генерал-майор, до этого был начальником Восточного территориального управления НГУ.

В начале полномасштабной российско-украинской войны Сахон принимал участие в боевых столкновениях в Харькове между Нацгвардией и Росгвардией. Также подразделения Сахона участвовали в освобождении Харьковской области - в основном они занимались "зачистками", но иногда и участвовали в боях наравне с ВСУ.

  • 11 февраля Зеленский подписал указ об увольнении генерал -майора Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Национальной гвардии по тылу – начальника логистики в НГУ.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский олег сахон нацгвардия указ
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