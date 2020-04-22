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Зеленский назначил замом Ермака ветерана военной разведки

Зеленский назначил замом Ермака ветерана военной разведки - Фото
Роман Машовец (скриншот с видео)
22.04.2020, 20:29

У главы Офиса президента Андрея Ермака появился новый заместитель

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко и назначил на ее место Романа Машовца. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.

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Одна из главных задач, поставленных перед Машовцом, - завершение работы над подготовкой стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщили в пресс-службе ОП.

Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора безопасности и обороны. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.

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Справка. Роман Машовец родился в 1976 году. Окончил Военно-дипломатическую академию. Ветеран военной разведки и специального назначения. С июля 2014 года занимался организацией военно-технической помощи для украинской армии. Стоял у истоков создания Сил специальных операций ВСУ.

По данным источника LIGA.net, Коваленко могут назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Вадим Ребрина
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