Зеленский назначил замом Ермака ветерана военной разведки

Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко и назначил на ее место Романа Машовца. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОП.
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Одна из главных задач, поставленных перед Машовцом, - завершение работы над подготовкой стратегии национальной безопасности и обороны страны и другими важными документами. Этот вопрос планируется рассмотреть на совещании под председательством секретаря СНБО Алексея Данилова, сообщили в пресс-службе ОП.
Машовец подчеркнул важность пересмотра отдельных документов, касающихся сектора безопасности и обороны. По его словам, необходимо наладить четкую координацию и взаимодействие между законодательной и исполнительной ветвями власти, а также Офисом президента для системной работы над решением актуальных проблем отрасли.
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По данным источника LIGA.net, Коваленко могут назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.