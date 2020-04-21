Зеленский планирует ряд кадровых решений в Офисе президента

Анна Коваленко (фото - facebook.com/anna.kovalenko.399)

Президент Владимир Зеленский планирует уволить заместителя главы Офиса президента Анну Коваленко. Об этом LIGA.net сообщили три собеседника в ОП.

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По их словам, указ об увольнении Коваленко ожидается в ближайшее время. При этом сама Коваленко в комментарии Лиги заявила, что ее "пока не уволили" и отказалась комментировать подробности, предложив дождаться указов на сайте президента.

В свою очередь собеседник LIGA.net в руководстве ОП сообщил, что с увольнением Коваленко "вопрос уже решен". А после ее могут назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

По словам собеседника, место Коваленко в ОП может занять ветеран военной разведки Роман Машовец.

Кроме того, под кадровое сокращение может попасть и глава директората по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Апаршин.

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В пресс-службе ОП сообщили LIGA.net, что департамент нацбезопасности и обороны проходит "стадию реорганизации и уточнения задач". И вскоре в департаменте будут "приняты кадровые решения".

"Ранее и профильный замглавы Офиса президента (Анна Коваленко – ред.), и специальный директорат отвечали за весь спектр координационных работ, но это сводилось преимущественно к накоплению информации", - отметили в пресс-службе ОП.

Зеленский назначил Коваленко на должность замглавы ОП в сентябре 2019 года, когда офисом еще руководил Андрей Богдан.