Зеленский назвал Британию "старушкой". Посол ему ответила

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Во время сегодняшнего выступления на IForum президент Владимир Зеленский назвал Великобританию "старушкой", рассказывая, как эта страна неделю прожила без угля. Посол Британии в Украине Джудит Гоф с юмором ответила ему постом в Twitter.

"Я вам приведу еще один яркий пример из настоящего... Великобритания. Старушка Великобритания совсем недавно прожила неделю без угля. И это уникальное событие, впервые с 1882 года. За два года до этого они сделали эксперимент - они целые сутки прожили без угля. Что делают великобританцы? Они показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них Роттердам минус, у нас Роттердам плюс. Это абсолютно два разных мировоззрения", - сказал Зеленский.

Гоф в ответ опубликовала вот такое фото:

Во время выступления на форуме президент также сказал, что не хочет обещать украинцам "золотые горы - тысячи заводов Тесла, Гиперлуп".