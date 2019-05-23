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23.05.2019, 18:04

Зеленский назвал Британию "старушкой". Посол ему ответила

Зеленский назвал Британию "старушкой". Посол ему ответила - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Джудит Гоф с юмором ответила на слова президента Украины

Во время сегодняшнего выступления на IForum президент Владимир Зеленский назвал Великобританию "старушкой", рассказывая, как эта страна неделю прожила без угля. Посол Британии в Украине Джудит Гоф с юмором ответила ему постом в Twitter.

"Я вам приведу еще один яркий пример из настоящего... Великобритания. Старушка Великобритания совсем недавно прожила неделю без угля. И это уникальное событие, впервые с 1882 года. За два года до этого они сделали эксперимент - они целые сутки прожили без угля. Что делают великобританцы? Они показывают, что весь мир уходит от угля. Что делаем мы? У них Роттердам минус, у нас Роттердам плюс. Это абсолютно два разных мировоззрения", - сказал Зеленский.

Гоф в ответ опубликовала вот такое фото: 

Во время выступления на форуме президент также сказал, что не хочет обещать украинцам "золотые горы - тысячи заводов Тесла, Гиперлуп". 

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Теги: Владимир Зеленский, джудит гоф, старушка британия
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