Зеленский не исключил, что в Украине будут еще решения по национализации предприятий

Президент Владимир Зеленский не исключает, что в Украине могут и дальше приниматься решения о национализации крупных предприятий ради обороны государства. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

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Зеленский подчеркнул, что пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для потребностей военного времени, и это решение продиктовано военной необходимостью. Это Укрнафта, Укртатнафта, АвтоКрАЗ, Запорожтрансформатор и Мотор Сич.

"Некоторые из них почти не работали – теперь будут работать все на оборону. Это ремонт, производство техники, обеспечение сил обороны, работа на восстановление нашей инфраструктуры, комплексные задания, которые можно выполнить только через систему военного управления", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что не исключает других подобных решений в будущем.

Сегодня стало известно, что о переходе в собственность государства пяти стратегических предприятий. Их активы становятся военным имуществом.

Данное решение было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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Оксана Житнюк

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