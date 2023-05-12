Зеленский не обращался с просьбой выступить на Евровидении, это ложь — спикер президента
Президент Владимир Зеленский не обращался с просьбой выступить на конкурсе Евровидение. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.
По его словам, информация о том, что Зеленский просил о выступлении на мероприятии не соответствует действительности.
"Офис президента не обращался к организаторам Евровидения с предложением онлайн-выступления Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса", — заявил Никифоров.
Ранее Европейский вещательный союз заявил, что отказал Зеленскому в выступлении на Евровидении, так как по правилам шоу носит неполитический характер.
"Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса. Просьба Зеленского выступить перед публикой на конкурсе, к сожалению, не может быть удовлетворена, поскольку это противоречило бы правилам", — сказано в сообщении.
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