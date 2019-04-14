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14.04.2019, 16:28

Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский

Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Сегодня дебаты на стадионе прошли без Владимира Зеленского

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский сегодня, 14 апреля.

На дебаты приехал глава государства Петр Порошенко, он отвечал на вопросы.

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Зеленский смотрел онлайн ТСН-трансляцию канала 1+1 со стадиона, заметили журналисты The Babel. 

Порошенко заявил, что готов еще раз прийти на стадион на дебаты с Зеленским на стадион в случае, если время не будет совпадать со временем на дебатах 19 апреля, которые запланированы на Суспильном. 

Ранее Порошенко предложил Зеленскому провести дебаты на НСК Олимпийский, куда шоумен позвал действующего президента, 14 апреля, потому что 19 апреля, в день, когда это хочет сделать Зеленский, дебаты, согласно закону, должны состояться в студии Суспільного. Зураб Аласания уточнил: для участия в передаче в 21:20 кандидаты могут присутствовать как в студии, "так и по телемосту с НСК Олимпийский, или парашютом из стратосферы".

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.

 

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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