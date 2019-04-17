Зеленский не пришел на дискуссию с общественными организациями

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дискуссию с представителями общественных организаций в студии Суспільного.

В дискуссии принимают участие члены внепартийной инициативы "Избирательный совет UA" и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ".

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Также на приглашение откликнулся действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко.

По информации Детектор медиа, в штабе Зеленского на приглашение к участию в дискуссии ответили, что кандидат сможет ответить на вопросы гражданского общества после второго тура. Об этом сообщил член "Избирательной совета UA", доктор философских наук, руководитель отдела в Институте философии НАН Украины Евгений Быстрицкий.

Дискуссия касается вопросов о конституционных полномочиях президента Украины: стратегии безопасности, стратегии внешней политики, видения путей экономического развития, роли президента в конституционной модели власти, гуманитарной политики.

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