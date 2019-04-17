Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
17.04.2019, 15:22

Зеленский не пришел на дискуссию с общественными организациями

Зеленский не пришел на дискуссию с общественными организациями - Фото
Скриншот с видео

Дискуссия касается вопросов о конституционных полномочиях президента Украины

Реклама
Реклама

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дискуссию с представителями общественных организаций в студии Суспільного.

В дискуссии принимают участие члены внепартийной инициативы "Избирательный совет UA" и коалиции общественных организаций "Реанимационный пакет реформ".

Реклама

Также на приглашение откликнулся действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко.

По информации Детектор медиа, в штабе Зеленского на приглашение к участию в дискуссии ответили, что кандидат сможет ответить на вопросы гражданского общества после второго тура. Об этом сообщил член "Избирательной совета UA", доктор философских наук, руководитель отдела в Институте философии НАН Украины Евгений Быстрицкий.

Дискуссия касается вопросов о конституционных полномочиях президента Украины: стратегии безопасности, стратегии внешней политики, видения путей экономического развития, роли президента в конституционной модели власти, гуманитарной политики.

Читайте также: Что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского: инфографика

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, выборы-2019, выборы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 