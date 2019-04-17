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17.04.2019, 14:41

Что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского: инфографика

Что нужно знать о дебатах Порошенко и Зеленского: инфографика - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Строгий регламент и ограниченное количество вопросов - коротко о главных правилах дебатов

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Дебаты предусматривают вступительное слово для обоих кандидатов по 5 минут, 36 минут дискуссии, финальное выступление каждого по 5 минут и реплики кандидатов – по 30 секунд. Регламент и правила проведения дебатов в инфографике пояснил Центр демократии и верховенства права, используя данные постановления Центральной избирательной комиссии.

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Среди прочего отмечается, если на дебаты придет только один кандидат, ему отдается все эфирное время.

Ранее сегодня сообщалось, что на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский, забронировано 12000 билетов. Сервис не справляется с нагрузкой.

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Теги: выборы, дебаты
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