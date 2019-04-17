Дебаты Зеленский-Порошенко. Желающие взять билет "сломали" сервис

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 11:30 17 апреля, на предвыборные дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которые состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский, забронировано 12000 билетов. Сервис не справляется с нагрузкой. Об этом заявил сообщил предвыборный штаб Зеленского в своем Telegram-канале.

Билеты бесплатно распространяются на сайте debaty2019.org.ua.

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"Менее чем за сутки от начала распространения бесплатных билетов на дебаты при участии Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12000 билетов. Для билетного сервиса это рекордная нагрузка", - сказано в сообщении.

В связи с этим возможны перебои в работе сервиса и трудности с бронированием, отметили в штабе кандидата в президенты.

Пользователи соцсетей сообщают, что у многих не получается забронировать билет из-за того, что сервис работает "очень медленно".

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16 апреля 2019 года штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко, Владимира Зеленского и НСК Олимпийский подписали трехсторонний договор на аренду стадиона на вечер 19 апреля.