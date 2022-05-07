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Зеленский не видит признаков приближения конца войны: Нет желания российской стороны

Цей матеріал також доступний українською
07.05.2022, 02:21
Зеленский не видит признаков приближения конца войны: Нет желания российской стороны - Фото
Фото: пресс-служба Офиса президента

Президент Владимир Зеленский пока не видит, чтобы война близилась к завершению. Об этом он сказал, выступая в британском королевском институте международных дел Chatham House в пятницу.

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"Сегодня уже 72-й день полномасштабной войны, и мы пока не видим ее окончания. Не видим и не чувствуем желания российской стороны. Как не видим исчерпывающих ответов на все созданные Россией угрозы", – заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что война России против Украины будет иметь глобальные последствия. На севере Африки, на Ближнем Востоке и странах Азии уже ощущается ценовое давление на продукты питания.

Он призвал мир действовать более решительно и быстро, чтобы ответить на действия России, и выразил сожаление, что более двух месяцев украинским властям приходится говорить об одних и тех же вещах, которые способны остановить российскую военную агрессию, но не делаются. Президент упомянул в качестве примера долгие споры вокруг нефтяного эмбарго.

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Андрей Водяный
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Владимир Зеленский война
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