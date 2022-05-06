Россия надеется избежать ответственности, поскольку владеет ядерным оружием – Зеленский

Россия рассчитывает избежать ответственности за военные преступления, совершенные ею в Украине, так как считает себя защищенной ядерным оружием. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время виртуальной конференции с британским стратегическим институтом Chatham House.

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"Россия считает, что привлечение ее к ответственности может быть отложено на десятилетия", – сказал Зеленский.

Он полагает, что Кремль вообще не верит, что его можно привлечь к ответственности за военные преступления, и что их защищает статус ядерного государства и возможность десятилетиями прибегать к ядерному шантажу.

Зеленский также напомнил, что в Кремле сейчас любят напоминать европейцам, сколько времени потребуется российским ядерным ракетам, чтобы поразить европейские столицы, публично мечтать про то, как можно "смыть Британию" волной, вызванной подводным ядерным взрывом, и тому подобное.

Ранее сегодня организация Amnesty International заявила, что военные России совершили военные преступления в Киевской области и должны предстать за это перед судом.

Сергей Бережной

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