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Зеленский о каналах в Telegram: Одни выдумки, сюр и хаос

Зеленский о каналах в Telegram: Одни выдумки, сюр и хаос - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
11.02.2020, 16:22

По мнению президента, тот хаос, который творится на каналах в Telegram порождает "хаос в головах, сомнения и негативные эмоции"

Президент Владимир Зеленский несколько раз открывал каналы в Telegram, но он их не читает, поскольку увидел, что в них творится "какой-то хаос и сюр". Об этом он заявил в интервью Интерфакс-Украина.

 не могу читать что-либо, где в каждом предложении страшные грамматические ошибки", - заявил президент.

По словам Зеленского, на каналах в Telegram творится хаос, который влияет на информационное поле и порождает хаос в головах: "Что-то люди придумывают, пишут о каких-то наших встречах, какой-то "сюр".

Также президент уточнил, что не считает всех людей, ведущих блог, влог или канал в Telegram, журналистами: "Если бы в хирургии каждый, кто брал скальпель, имел бы право оперировать, было бы много жертв <...> Уничтожение любой профессии всегда происходит тогда, когда туда приходит непрофессионал".

  • 3 февраля LIGA.net проаназилировала контент главных анонимных каналов Украины и составила условные группы украинского Telegram.

Читайте также: Telegram. Как устроена анонимная империя Павла Дурова

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