Зеленский о необходимом вооружении: Российские ракеты не упадут от дробовиков

Российские войска продолжают обстреливать мирные города почти по всей территории Украины. ВСУ сбивает российские атаки настолько, насколько это возможно, сказал в своем обращении Владимир Зеленский.

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"И это при том, что у нас пока нет адекватного противоракетного оружия. Передового оружия. Нам недостаточно боевой авиации. Но у нас есть цель, чистая и справедливая – защитить наших людей, наше государство" – подчеркнул президент.

Владимир Зеленский заявил, что будет продолжать напоминать некоторым западным лидерам, что для них будет моральным поражением, если Украина не получит передового оружия, которое реально спасет тысячи жизней украинцев.

"Российские ракеты не упадут от дробовиков, которыми некоторые пытаются подменить действительно полезные поставки", – упрекнул президент.

Владимир Зеленский продолжает переговоры с зарубежными партнерами. Сегодня он беседовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

С партнерами президент обсудил ускоренние процесса вступления Украины в ЕС, следующий пакет мощных санкций против России. Так же, договорились о новой макрофинансовой помощи еще в 300 млн евро для Украины.

Анна Чуданова

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