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04.05.2019, 16:11

Зеленский о паспортах РФ в Донбассе: У нас есть несколько ходов

Зеленский о паспортах РФ в Донбассе: У нас есть несколько ходов - Фото
Скриншот с видео

Он отметил, что эти ходы "должны быть креативными"

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Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть несколько вариантов реакции на выдачу Россией своих паспортов жителям оккупированных районов Донбасса. Об этом Зеленский сказал журналистам у здания Верховной Рады, где сейчас проходит его встреча с главами парламентских фракций.

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми, умными, такими, какие мы есть, молодые. Поэтому мы будем готовить, а потом покажем всем", - сказал Зеленский.

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24 апреля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины.

На это Зеленский отреагировал постом в Facebook. 

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Теги: Владимир Зеленский, Донбасс, владимир путин, паспорт
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