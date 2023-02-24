UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о самом страшном дне войны: В Буче мы увидели – дьявол не где-то там, а на Земле

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2023, 18:29
Зеленский о самом страшном дне войны: В Буче мы увидели – дьявол не где-то там, а на Земле - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Самым страшным днем в войне президент Владимир Зеленский назвал тот день, когда он приехал в освобожденную Бучу и увидел, что там сделали россияне. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Президента спросили, какой день для него был самым страшным во время полномасштабной войны.

"Наверное, Буча. Наверное то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно, из-за того, что такое... Мы увидели, что реально – дьявол не где-то там. Он на Земле. Наверное, это", – сказал Зеленский.

Сегодня Зеленский дает большую пресс-конференцию, на LIGA.net ведется трансляция.

Читайте также: Год несокрушимости: Мы готовы ко всему. Мы победим всех. Потому что мы – это Украина!

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война буча
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 