Зеленский о самом страшном дне войны: В Буче мы увидели – дьявол не где-то там, а на Земле

Самым страшным днем в войне президент Владимир Зеленский назвал тот день, когда он приехал в освобожденную Бучу и увидел, что там сделали россияне. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

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Президента спросили, какой день для него был самым страшным во время полномасштабной войны.

"Наверное, Буча. Наверное то, что я увидел в момент, когда мы деоккупировали... Было очень страшно, из-за того, что такое... Мы увидели, что реально – дьявол не где-то там. Он на Земле. Наверное, это", – сказал Зеленский.

Сегодня Зеленский дает большую пресс-конференцию, на LIGA.net ведется трансляция.

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Наталія Медведєва

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