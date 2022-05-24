Зеленский о заявлении Шойгу: Лживое объяснение, почему не смогли сломить за три дня

Президент Владимир Зеленский назвал заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о том, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления, ложью, которую российская сторона придумала, чтобы объяснить, почему им не удалось сломить Украину за три дня. Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении.

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"Сегодня из России прозвучало очередное совершенно неадекватное заявление о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия. Что ж, после трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломить Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировали", – сказал президент.

Он напомнил, что в Украине убито около 30 000 российских военных, сбито более 200 самолетов, уничтожены тысячи танков, бронемашин и другой техники, почти полностью израсходован российский боезапас ракет.

"И это они хотят перекрыть ложью о том, что якобы воюют не в полную силу? Жаль. И придет время, когда они сами это признают", – сказал Зеленский.

Он отметил, что на Донбассе сейчас "очень сложная" ситуация. По словам президента, фактически туда для наступления брошена вся мощь российской армии, "которая у них еще осталась".

"Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они прекрасно отдают себе отчет: эта война для России не имеет смысла и что стратегически у их армии нет шансов. Но нужно время и еще очень много усилий нашего народа, чтобы переломить их преимущество в количестве техники и вооружений", – отметил президент.

Сегодня Шойгу заявил, что Россия якобы специально замедляет темпы наступления в Украине, чтобы "избежать жертв среди мирного населения и дать возможность людям эвакуироваться", сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

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Вадим Ребрина

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