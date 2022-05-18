Заявление российской стороны о том, что их войска в Украине для экономии ракет якобы начали использовать лазерное оружие, похоже на пропагандистский нацистский термин "вундерваффе" (чудо-оружие), который использовался, когда отсутствие шансов на успех в войне становилось очевидным. Об этом в новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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Во-первых, отметил он, обращает на себя внимание тот факт, что россиянам пришлось экономить ракеты и как-то это объяснять. Исходя из этого, он пришел к выводу, что более 2000 ракет, которые оккупанты выпустили по Украине, были основной частью их запаса. "То есть дальше – только остатки", – сказал Зеленский.

"Во-вторых, все уже увидели, как Россия воюет. Неопытными срочниками, которых она бросает в бой как пушечное мясо. Мародерами, впервые видящими нормальную бытовую технику в чужой стране. Старой советской "броней" без современной защиты. Запрещенными фосфорными бомбами, которыми они сжигают школы и обычные жилые дома", – отметил президент.

Он напомнил, что в пропаганде нацистской Германии был термин "вундерваффе" (чудо-оружие). Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров об удивительном оружии, которое будет якобы столь мощным, что обеспечит перелом в войне.

"И вот видим, что на третьем месяце полномасштабной войны Россия пытается найти свое "вундерваффе". Якобы лазерное. Это все свидетельствует о полном провале вторжения", – отметил Зеленский.

Также, по его словам, это свидетельствует о том, что РФ боится признать, что на самом высоком государственном и военном уровне допущены "катастрофические ошибки".

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Вадим Ребрина

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