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Зеленский об итоге переговоров Байден-Путин: Российских войск на границе не убавилось

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 12:22
Зеленский об итоге переговоров Байден-Путин: Российских войск на границе не убавилось - Фото
Фото: Офис президента Украины

После переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, прошедших 7 декабря в закрытом режиме, количество российских военных на границе с Украиной не сократилось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

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По его словам, еще одно пространство для эскалации возникло в Азовском море, где в настоящее время 70% акватории перекрыто Россией. Он добавил, что о результатах оговорок Байдена о "жестких экономических санкциях" можно будет говорить после того, как ситуация начнет меняться.

Зеленский подчеркнул, что усилий европейских стран пока недостаточно для того, чтобы Россия вела прогнозируемую политику и вернулась к содержательным переговорам по разрешению российско-украинского военного конфликта.

Марина Тищенко
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