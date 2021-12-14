Зеленский об итоге переговоров Байден-Путин: Российских войск на границе не убавилось

После переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, прошедших 7 декабря в закрытом режиме, количество российских военных на границе с Украиной не сократилось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.

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По его словам, еще одно пространство для эскалации возникло в Азовском море, где в настоящее время 70% акватории перекрыто Россией. Он добавил, что о результатах оговорок Байдена о "жестких экономических санкциях" можно будет говорить после того, как ситуация начнет меняться.

Зеленский подчеркнул, что усилий европейских стран пока недостаточно для того, чтобы Россия вела прогнозируемую политику и вернулась к содержательным переговорам по разрешению российско-украинского военного конфликта.

США угрожают отключить Россию от международной платежной системы Swift из-за угрозы нового вторжения на территорию Украины.

12 декабря 2021 обнародовали проект заявления послов G7, в котором говорится, что РФ столкнется с масштабными последствиями и заплатит высокую цену, если нападет на Украину.

Министр обороны Резников в интервью изданию Politico заявил, что любое вторжение России в Украину будет катастрофой и приведет к огромным человеческим потерям с обеих сторон.

Марина Тищенко

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